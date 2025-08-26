HONOR представила X7d — бюджетный смартфон с 108-Мп камерой, 120-Гц экраном и батареей на 6500 мАч

Аппарат оснащён 6,77-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением чуть выше HD. Экран прикрыт корпусом с сертификатом SGS на устойчивость к падениям и степенью защиты IP65 от пыли и влаги.

За работу отвечает Snapdragon 685 — чипсет двухлетней давности, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти (с виртуальным расширением) и 256 ГБ встроенной памяти. Слота для карт microSD нет.

Главная камера устройства получила сенсор на 108 Мп и вспомогательный модуль глубины на 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп. Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Ключевая особенность новинки — аккумулятор емкостью 6500 мАч, ставший заметным шагом вперёд по сравнению с моделью HONOR X7c, вышедшей в августе.

X7d будет доступен в четырёх цветах: золотом, серебристом, чёрном и бирюзовом. Цены и сроки продаж пока не раскрыты.