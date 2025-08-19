HONOR представит глобалку самого тонкого складного флагмана — Magic V5 — уже 28 августа

Устройство станет самым тонким смартфоном в своем классе: толщина корпуса в сложенном состоянии составляет всего 8,8 мм.

Несмотря на компактность, Magic V5 получил аккумулятор емкостью 5820 мАч с поддержкой 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Смартфон также защищен от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59. Основная камера представлена тремя модулями: 50 Мп широкоугольный, 50 Мп ультраширокий и 64 Мп телеобъектив с перископическим зумом.

На внешнем и внутреннем дисплеях расположены фронтальные камеры по 20 Мп.

Magic V5 оснащен 7,95-дюймовым основным экраном и 6,43-дюймовым внешним, а в основе устройства лежит чип Snapdragon 8 Elite.

Среди других особенностей — ИИ-инструменты, стереодинамики, сканер отпечатка под дисплеем, распознавание лица, NFC, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Смартфон выйдет в трех цветах: Dawn Gold, Black и Ivory White. Цена пока не раскрыта.