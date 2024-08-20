HONOR представит глобальные версии складного смартфона Magic V3 и ноутбука MagicBook Art 14 в сентябре

HONOR представит глобальные версии складного смартфона Magic V3 и ноутбука MagicBook Art 14 в сентябреЭто мы ждем, да
Magic V3 выделяется своей толщиной — всего 9.2 мм в сложенном виде, что делает его самым тонким среди аналогичных устройств на рынке.
Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и батареей емкостью 5150 мАч. Такие характеристики обеспечивают высокую производительность и длительное время работы.
MagicBook Art 14, который также появится на международном рынке, получил корпус из материалов аэрокосмического класса, что делает его легким и прочным. `
Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3.1K и частотой обновления 120 Гц — это обеспечивает высокое качество изображения. Батарея на 60 Вт*ч позволяет устройству работать до 9.5 часов на одном заряде.
Компания пока не раскрыла цены на новые продукты для глобального рынка, но поклонники бренда смогут узнать больше о новинках на предстоящем мероприятии.