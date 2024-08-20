HONOR представит глобальные версии складного смартфона Magic V3 и ноутбука MagicBook Art 14 в сентябре

Magic V3 выделяется своей толщиной — всего 9.2 мм в сложенном виде, что делает его самым тонким среди аналогичных устройств на рынке.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и батареей емкостью 5150 мАч. Такие характеристики обеспечивают высокую производительность и длительное время работы.

MagicBook Art 14, который также появится на международном рынке, получил корпус из материалов аэрокосмического класса, что делает его легким и прочным. `