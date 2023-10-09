Honor представит новый складной смартфон уже на этой неделе

Honor представит новый складной смартфон уже на этой неделеУ которого будет ряд интересных особенностей
После анонса самого тонкого в мире складного смартфона в июле 2023 года, компания Honor готовится представить новинку в этой области — Honor Magic Vs 2.
По данным источника, Honor планирует анонсировать Magic Vs 2 на специальном мероприятии в Китае на этой неделе. Ожидается, что устройство будет ещё тоньше и легче своего предшественника — Magic V2.
Кроме того, устройство будет обладать превосходными эргономическими характеристиками по сравнению с конкурентами, такими как Samsung, Oppo и Motorola.
Особенностью нового смартфона станет премиальное исполнение с использованием редкоземельного металла магния вместо алюминия, который применяется в большинстве современных премиальных девайсов.
Учитывая всё это, страшно представить, какую цену на устройство установит Honor.