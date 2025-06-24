HONOR представит самый тонкий складной смартфон в мире Magic V5 уже 2 июля

При этом смартфон укомплектован батареей на 6100 мАч с поддержкой 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, что особенно впечатляет для столь тонкого корпуса.

По утечкам, Magic V5 получит Snapdragon 8 Elite, 6,45-дюймовый внешний и 8-дюймовый основной дисплеи, тройную камеру (50+50+64 Мп или 50 Мп телеобъектив), селфи-камеры по 20 Мп и водозащиту IP68/IP69. Среди прочего — ИК-порт, NFC и боковой сканер отпечатков.