HONOR презентовал свой лучший смартфон в Европе

Компания HONOR объявила глобальный запуск смартфонов серии HONOR Magic 5. Модель Magic 5 Pro получила 6,81-дюймовый LTPO-дисплей, что позволяет говорить о переменной частоте обновления.

При этом экран устройства также может похвастаться изгибом по всем четырём сторонам, что делает его рамки «ультратонкими».

Смартфон оснащён тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. По заявлению представителей бренда, речь идёт о широкоугольном, ультраширокоугольном и телефото модулях.

В новинке также можно найти прорывной алгоритм вычислительной фотографии — Ultra Fusion. С его помощью аппарат может значительно повысить чёткость изображения при зуме от 3,5 до 100Х.