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Honor привезла в Россию младший смартфон из флагманской линейки Honor 30
По достаточно приятной в современных реалиях цене
Компания Honor объявила о том, что она привезла в Россию младший смартфон из флагманской линейки Honor 30. Устройство получило поддержку новейших технологий бренда, в том числе и объединенные технологиями беспроводной синхронизации Magic-link и HiLink.
Новинка получила название Honor 30i, яркий 6.3-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатка пальцев, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп и стандартный для 2020 года аккумулятор на 4 000 мАч. Фронтальная камера смартфона расположилась в вырезе в форме “капли” и получила разрешение 16 Мп.
В продажу Honor 30i поступит 18 сентября, но уже с 11 по 17 сентября на официальном сайте компании будет открыт предзаказ на новинку. За версию смартфона с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной попросят 17 990 рублей. Что интересно, при оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат подарок на выбор и дополнительную скидку при подписке на сайте.