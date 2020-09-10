Honor привезла в Россию младший смартфон из флагманской линейки Honor 30

В продажу Honor 30i поступит 18 сентября, но уже с 11 по 17 сентября на официальном сайте компании будет открыт предзаказ на новинку. За версию смартфона с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной попросят 17 990 рублей. Что интересно, при оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат подарок на выбор и дополнительную скидку при подписке на сайте.