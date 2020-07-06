Honor привезла в Россию новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей

Так, работает Honor 7A Prime на базе процессора Mediatek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц, при этом он также оснащен 5,45-дюймовым FullView-экраном с разрешением HD+. Основная камера получила одинарный модуль на 13 Мп, при этом фронтальная камера способна делать снимки аж на 5 Мп, имея при этом функцию умной LED-вспышки. Емкость аккумулятора Honor 7A Prime составляет 3020 мАч, при этом оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ, а постоянной - 32 ГБ. Смартфон можно купить уже с сегодня на официальном сайте интернет-магазина бренда и в магазинах-партнерах по цене в 7 990 рублей. При этом в подарок пользователи получат фитнес-трекер Honor Band 5.