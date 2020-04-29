Honor привёз в Россию первые бюджетные смартфоны 2020 года
Модель Honor 9C получила 6,39-дюймовый экран, полезная площадь которого достигает 90%. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710A с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Что касается фотовозможностей, то Honor 9C оборудовали трехмодульной камерой на 48, 8 и 2 Мп. Также смартфон получил сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии распознавания лица.
Honor 9A же, в свою очередь, работает на базе MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, 6,3-дюймовый безрамочный экран с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Что касается основной, то она оборудована тремя модулями на 13 Мп.
Сердцем Honor 9S также выступает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22. Устройство получило 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 3020 мАч. Смартфон оснащен 5,45-дюймовым экраном с селфи-камерой на 5 Мп. Основная же получила разрешение 8 Мп.
Вся серия поступит в продажу на российском рынке уже 4 мая. Так, стоимость Honor 9C составит порядка 12,9 тыс рублей. Кроме того, первым покупателям в официальном онлайн магазине компания подарит фирменный фитнес-трекер HONOR Band 5. За Honor 9A компания просит 10,9 тыс рублей, а также дарит первым покупателям фитнес-трекер HONOR Band 4 Running, который, к слову, можно получить и за покупку Honor 9S, стоимость которого составит 6,9 тыс.