Honor привёз в Россию первые бюджетные смартфоны 2020 года

Вся серия поступит в продажу на российском рынке уже 4 мая. Так, стоимость Honor 9C составит порядка 12,9 тыс рублей. Кроме того, первым покупателям в официальном онлайн магазине компания подарит фирменный фитнес-трекер HONOR Band 5. За Honor 9A компания просит 10,9 тыс рублей, а также дарит первым покупателям фитнес-трекер HONOR Band 4 Running, который, к слову, можно получить и за покупку Honor 9S, стоимость которого составит 6,9 тыс.