Honor продает смартфоны со скидками и дарит подарки за покупки

Так, сэкономить деньги можно на покупке HONOR 30. Если ранее эта модель в модификации на 8/128 ГБ продавалась за 34 990 рублей, то сейчас она доступна за 29 990 рублей. В подарок компания предлагает на выбор: фирменный фитнес-трекер Band 5i, Band 5, наушники Sport PRO AM66 или же защитный бампер.

HONOR 30 Pro+, в свою очередь, можно купить со скидкой в 7 тысяч рублей. В качестве подарка на выбор, помимо вышеперечисленных, предлагается и беспроводная зарядка.

Ознакомиться с полным ассортиментом смартфонов производителя, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.