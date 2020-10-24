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Honor продает смартфоны со скидками и дарит подарки за покупки
Приобретая устройство можно получить на выбор фитнес-трекер, наушники и прочее
Бренд Honor запустил в своем онлайн-магазине распродажу смартфонов. Причем за покупки производитель дарит подарки на выбор в виде фитнес-трекеров, наушников и прочего.
Так, сэкономить деньги можно на покупке HONOR 30. Если ранее эта модель в модификации на 8/128 ГБ продавалась за 34 990 рублей, то сейчас она доступна за 29 990 рублей. В подарок компания предлагает на выбор: фирменный фитнес-трекер Band 5i, Band 5, наушники Sport PRO AM66 или же защитный бампер.
HONOR 30 Pro+, в свою очередь, можно купить со скидкой в 7 тысяч рублей. В качестве подарка на выбор, помимо вышеперечисленных, предлагается и беспроводная зарядка.
Ознакомиться с полным ассортиментом смартфонов производителя, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.