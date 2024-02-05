Honor протестировала свой новый смартфон на морозостойкость... запустив его в открытый космос

Эта новейшая разработка в области аккумуляторных технологий обещает выдающуюся производительность, что было ярко продемонстрировано в недавнем тесте на экстремальной высоте в условиях невообразимого холода.

Honor опубликовала пост, в котором продемонстрировала, как Honor Magic 6 Pro отправляется в космическое путешествие, чтобы подвергнуть жесткому испытанию возможности батареи второго поколения Qinghai Lake.

Устройство начало воспроизводить видео при 100% заряде, прежде чем поднялось в стратосферу, где температура окружающей среды понизилась до -18.3°C.

После более чем трех часов пребывания в суровых условиях высоты и экстремального холода, Magic 6 Pro продемонстрировал впечатляющие 86% оставшейся мощности после приземления. Это свидетельствует о надежности и долговечности батареи второго поколения Qinghai Lake.