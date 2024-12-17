HONOR раньше времени засветила флагманский смартфон Magic7 в дизайне Porsche

Ожидается, что новинка дебютирует до конца декабря, предложив премиальный дизайн и продвинутые функции.

Смартфон уже доступен для бронирования на платформе Honor Mall в Китае с депозитом 100 юаней.

Magic 7 RSR Porsche Design порадует пользователей улучшенными камерами: основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой, ультраширокоугольный сенсор на 50 Мп и 200-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Также упоминается AON ToF 3D-датчик для более точной работы камеры.

Новинка выйдет в сером и фиолетовом цветах, но возможен выпуск уникального оттенка.