HONOR раньше времени засветила флагманский смартфон Magic7 в дизайне Porsche

Опубликовано 17 декабря 2024, 07:491 мин.
HONOR раньше времени засветила флагманский смартфон Magic7 в дизайне PorscheВыглядит симпатично
HONOR открыла предзаказы на флагманский смартфон Magic 7 RSR Porsche Design ещё до официального анонса.
Ожидается, что новинка дебютирует до конца декабря, предложив премиальный дизайн и продвинутые функции.
Смартфон уже доступен для бронирования на платформе Honor Mall в Китае с депозитом 100 юаней.
Magic 7 RSR Porsche Design порадует пользователей улучшенными камерами: основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой, ультраширокоугольный сенсор на 50 Мп и 200-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.
Также упоминается AON ToF 3D-датчик для более точной работы камеры.
Новинка выйдет в сером и фиолетовом цветах, но возможен выпуск уникального оттенка.