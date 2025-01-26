HONOR раскритиковала отсутствие аппаратных улучшений в серии Galaxy S25

Как пишет портал GizmoChina, несмотря на изменения в дизайне, компания не уделила особого внимания аппаратной части устройств. В то же время HONOR «серьёзно подошла к продвижению своих смартфонов». Источник сообщает, что в качестве ироничной критики HONOR разместила на своём сайте ролик, на котором показана гигантская подарочная коробка с набором аксессуаров и плакатом, призывающим использовать Honor Magic 7 Pro 5G вместо Samsung Galaxy S25.

При этом, по заявлениям Samsung, центральный флагман новой серии, Galaxy S25 Ultra, обладает более продвинутой системой охлаждения VC и 50 Мп с 30-кратным зумом, позволяющей снимать видео в разрешении 8K. И, «хотя Samsung упоминает и другие улучшения камеры и функции, они в основном программные и могут быть реализованы и в предыдущей модели», отметил источник.