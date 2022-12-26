Honor раскрыла часть характеристик флагманского Honor 80 GT в официальном ролике

09:44, 26 декабря 2022
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Honor раскрыла часть характеристик флагманского Honor 80 GT в официальном роликеСамые основные
Уже сегодня Honor представит свой новый флагман — Honor 80 GT. Вместе с ним нас ждёт и анонс Pro-модели.
Фото: ITHome
Как это часто бывает, незадолго до презентации компания опубликовала тизер-ролик. В нём она не только показала внешний вид Honor 80 GT, но и часть характеристик смартфона.
ITHome
Так, например, нам стало известно, что толщина смартфона составит 7,9 мм — это достаточно мало, учитывая, что речь идёт об игровом телефоне. Вместе с тем частота экрана устройства всего 120 Гц, что для геймерского смартфона, наоборот, маловато.
ITHome
В основу Honor 80 GT лёг флагманский чип Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm, а основная камера получила 54-мегапиксельный сенсор Sony IMX800. Такой же установлен в Honor 70 Pro.