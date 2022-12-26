Honor раскрыла часть характеристик флагманского Honor 80 GT в официальном ролике

Так, например, нам стало известно, что толщина смартфона составит 7,9 мм — это достаточно мало, учитывая, что речь идёт об игровом телефоне. Вместе с тем частота экрана устройства всего 120 Гц, что для геймерского смартфона, наоборот, маловато.