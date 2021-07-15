Honor раскрыла название и дату анонса своего нового флагмана

Теперь же сам IT-гигант анонсировал мероприятие, на котором представит обновлённую линейку Honor Magic 3, пишет TalkAndroid. И, судя по всему, именно её частью станет грядущий Magic Fold.

Само мероприятие пройдёт 12 августа. В рамках него, кроме складного устройства, ожидается и анонс первого флагмана на базе новейшего чипа Snapdragon 888+ от Qualcomm.