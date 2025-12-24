HONOR раскрыла подробности об активной системе охлаждения флагманского смартфона Win

HONOR раскрыла подробности об активной системе охлаждения флагманского смартфона WinВыглядит как необходимость, а не блажь
Как и ожидалось, ключевой акцент сделан на стабильной работе под высокой нагрузкой. Смартфон получит активную систему охлаждения с компактным вентилятором, встроенным прямо в блок камер.
Этот вентилятор предназначен для охлаждения флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. По словам HONOR, кулер способен раскручиваться до 25 000 об/мин и обеспечивает прямой обдув наиболее горячих компонентов процессора.
Производитель утверждает, что такая схема позволяет удерживать стабильные 60 fps в длительных игровых сессиях. Это те самые ситуации, где смартфоны с пассивным охлаждением начинают троттлить.
В компании подчеркивают отсутствие перегрева и лагов даже при высокой нагрузке.
Также известно, что HONOR Win оснастят аккумулятором на 10 000 мАч. Презентация устройства запланирована на 26 декабря, вместе с более доступной моделью Win RT.