HONOR раскрыла подробности об активной системе охлаждения флагманского смартфона Win

Как и ожидалось, ключевой акцент сделан на стабильной работе под высокой нагрузкой. Смартфон получит активную систему охлаждения с компактным вентилятором, встроенным прямо в блок камер.

Этот вентилятор предназначен для охлаждения флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. По словам HONOR, кулер способен раскручиваться до 25 000 об/мин и обеспечивает прямой обдув наиболее горячих компонентов процессора.

Производитель утверждает, что такая схема позволяет удерживать стабильные 60 fps в длительных игровых сессиях. Это те самые ситуации, где смартфоны с пассивным охлаждением начинают троттлить.