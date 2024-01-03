Honor раскрыла внешний вид и дату анонса флагманского смартфона Honor Magic 6

Анонс новинки ожидается уже 11 января. Генеральный директор Honor, Чжао Мин, поделился изображениями нового устройства, демонстрируя его уникальный дизайн и цветовую палитру.

Смартфон будет иметь интересный дизайн камеры, который описывается как «подушковидный», окружающий круглые объективы, создавая объемный внешний вид.

Он оснащен тройной задней камерой с 100-кратным зумом и выполнен в цвете «морской озерной зелени» с водной текстурой.

По словам представителей бренда, Honor Magic 6 вдохновлен «красотой природы и исторической культурой, сочетая в себе эстетику и функциональность».

Помимо уникального дизайна, ожидается, что новинка будет оснащена технологией 3D ToF для распознавания лиц, новыми датчиками изображения OV50H и OV50K, перископическим телеобъективом на 160 Мп, переменной диафрагмой и спутниковой связью.

Устройство также прошло сертификацию 3C в Китае, подтверждая поддержку быстрой зарядки на 100 Вт.