Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей

Начиная с сегодняшнего дня до 25 февраля можно приобрести флагманский Honor 20 Pro, а также получить в подарок фирменные “умные” часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, сэкономив при этом восемь тысяч рублей. Со скидкой можно также ухватить Honor 20, со скидкой в пять тысяч, получив в подарок Honor Band 5.

Стоит отметить, что в рамках акции со скидками доступны не только смартфоны, но и ряд других устройств производителя, в числе которых ноутбуки, носимая электроника, а также наушники. Так, приобретая Honor MagicBook 14 можно не только сохранить две тысячи рублей, но и совершенно бесплатно получить на выбор подарок, а именно фирменный рюкзак, фитнес-трекер, беспроводную мышь и наушники.