Телефоны
Опубликовано 10 июня 2026, 07:51
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HONOR Robot Phone показали в московском Мультимедиа Арт Музее

Роботизированный смартфон с технологиями ARRI впервые представили в России публично
В Мультимедиа Арт Музее прошёл эксклюзивный показ прототипа HONOR Robot Phone — первого в мире AI-смартфона с трёхосевым роботизированным приводом камеры. Параллельно гости увидели ретроспективу развития AI-камер в линейках HONOR: от флагмана Magic5 Pro до актуальных складных моделей Magic V6. Официальный релиз устройства запланирован на третий квартал 2026 года в Китае.
HONOR Robot Phone показали в московском Мультимедиа Арт Музее
© Ferra.ru

HONOR Robot Phone был анонсирован на MWC 2026 в Барселоне и показан профессионалам киноиндустрии на Канском кинофестивале. Московский показ стал первым публичным появлением прототипа в России.

Устройство оснащено трёхосевым подвесом, который обеспечивает оптическую стабилизацию принципиально иного уровня: камера способна блокировать вертикальное смещение, выполнять точные повороты на 90 и 180 градусов и следить за объектом съёмки с помощью ИИ. Роботизированный привод также позволяет смартфону физически реагировать на команды — кивать и покачиваться в диалоге с чат-ботом YOYO, двигаться под музыку или переходить в «режим скуки», если рядом никого нет.

HONOR Robot Phone показали в московском Мультимедиа Арт Музее
© Ferra.ru

Отдельным направлением стало партнёрство HONOR и ARRI. Технологии ARRI Image Science, ранее доступные только в профессиональном кино-оборудовании, теперь войдут в смартфоны HONOR. Речь идёт о системе цветопередачи REVEAL Color Science, «плоском» формате LogC с широким динамическим диапазоном и сертифицированных ARRI Look Files для цветокоррекции. Robot Phone станет первым смартфоном с поддержкой этих инструментов.

Автор:Вячеслав Логинов
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