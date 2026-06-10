HONOR Robot Phone показали в московском Мультимедиа Арт Музее

HONOR Robot Phone был анонсирован на MWC 2026 в Барселоне и показан профессионалам киноиндустрии на Канском кинофестивале. Московский показ стал первым публичным появлением прототипа в России.

Устройство оснащено трёхосевым подвесом, который обеспечивает оптическую стабилизацию принципиально иного уровня: камера способна блокировать вертикальное смещение, выполнять точные повороты на 90 и 180 градусов и следить за объектом съёмки с помощью ИИ. Роботизированный привод также позволяет смартфону физически реагировать на команды — кивать и покачиваться в диалоге с чат-ботом YOYO, двигаться под музыку или переходить в «режим скуки», если рядом никого нет.