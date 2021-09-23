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Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов

И уже внедрила его в свой флагманский аппарат
С «хардверной» точки зрения камеры смартфонов достаточно долгое время не получали революционных апдейтов. Вместо этого производители всё чаще концентрируются на «софтовых» нововведениях.
Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов

Одной из таких наработок стала технология Honor на базе искусственного интеллекта, получившая название Image Engine. Её суть заключается в сборе информации сразу с нескольких модулей для дальнейшего улучшения качества получаемых фотографий, сообщает Gizmochina.

Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов

Новая разработка уже доступна в флагманской линейке компании — Honor Magic 3. По словам представителей бренда, она интегрирована непосредственно в чипсет Snapdragon 888.

Благодаря слиянию снимка, полученного на главный модуль и телеобъектив, компании удалось достичь «180%-прироста резкости изображений».

Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов

Какие смартфоны компании получат новинку следующими, пока неизвестно. Возможно, Honor Image Engine будут внедрять во все новые телефоны бренда.