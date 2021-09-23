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Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов

И уже внедрила его в свой флагманский аппарат

С «хардверной» точки зрения камеры смартфонов достаточно долгое время не получали революционных апдейтов. Вместо этого производители всё чаще концентрируются на «софтовых» нововведениях.