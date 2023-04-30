Honor улучшила камеру флагманского Magic 5 с помощью бесплатного обновления

Honor улучшила камеру флагманского Magic 5 с помощью бесплатного обновленияПриятно, когда производитель не бросает выпущенное устройство
Honor выпустила обновление прошивки для своих смартфонов Magic 5. Оно направлено на «улучшение пользовательского опыта».
Одним из основных изменений данного апдейта является оптимизация эффектов съёмки в некоторых сценах. Благодаря обновленным функциям камеры, пользователи смогут делать ещё более качественные снимки и видео с высокой детализацией.
Также обновление устраняет некоторые проблемы с производительностью, делая устройство более отзывчивым и плавным в работе.
Стоит отметить, что обновление не удалит пользовательские данные, однако рекомендуется сделать резервную копию перед обновлением, чтобы избежать возможных потерь.
Напомним, что в серии Magic 5 представлено два смартфона. Оба имеют поддержку 5G, стереодинамики и работают на базе Magic UI 7.1, основанной на Android 13.
Телефона отличаются размером экрана, объемом оперативной и встроенной памяти, а также набором камер.