Honor улучшила камеру флагманского Magic 5 с помощью бесплатного обновления

Одним из основных изменений данного апдейта является оптимизация эффектов съёмки в некоторых сценах. Благодаря обновленным функциям камеры, пользователи смогут делать ещё более качественные снимки и видео с высокой детализацией.

Также обновление устраняет некоторые проблемы с производительностью, делая устройство более отзывчивым и плавным в работе.

Стоит отметить, что обновление не удалит пользовательские данные, однако рекомендуется сделать резервную копию перед обновлением, чтобы избежать возможных потерь.

Напомним, что в серии Magic 5 представлено два смартфона. Оба имеют поддержку 5G, стереодинамики и работают на базе Magic UI 7.1, основанной на Android 13.

Телефона отличаются размером экрана, объемом оперативной и встроенной памяти, а также набором камер.