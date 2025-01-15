HONOR установит в свои флагманы 400 Pro и 400 Ultra сверхъемкие аккумуляторы на 7000 мАч

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройства получат сверхъёмкие батареи на 7000 мАч, что станет значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими поколениями.

Флагманы будут построены на новом чипсете Snapdragon 8s Elite, который, как ожидается, обеспечит высокий уровень производительности.

Однако ради увеличенной ёмкости аккумуляторов HONOR, возможно, придётся отказаться от рекордной беспроводной зарядки на 80 Вт, доступной в Magic7 RSR.

Официальный анонс линейки ожидается в мае 2025 года. Вместе с улучшенными батареями устройства могут получить обновлённый дизайн с ещё более выразительными модулями камер, а также ряд других инноваций, ориентированных на премиальный сегмент.

HONOR явно нацелен на то, чтобы выделиться на фоне конкурентов и укрепить свои позиции в сегменте Android-флагманов.