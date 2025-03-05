HONOR вложит $10 млрд в изучение и внедрение ИИ в свои смартфоны

HONOR стремится создать первый «умный смартфон». Компания призвала других производителей гаджетов сотрудничать в области исследований ИИ.

Генеральный директор HONOR Джеймс Ли заявил о своём намерении использовать возможности технологии искусственного интеллекта для решения множества проблем. Эту инициативу поддержали руководители Google Cloud, Qualcomm, Vodafone и других компаний.

Кроме того, HONOR пообещала внедрить инструменты ИИ в свои существующие смартфоны. В ближайшие недели пользователи устройств бренда могут рассчитывать на доступ к сервису AI Upscale, предназначенному для улучшения качества фотографий.

«Я призываю всех нас объединиться для решения множества проблем и использования возможностей ИИ», — заявил Джеймс Ли.