HONOR вложит $10 млрд в изучение и внедрение ИИ в свои смартфоны

Опубликовано 05 марта 2025, 04:301 мин.
HONOR вложит $10 млрд в изучение и внедрение ИИ в свои смартфоныКомпания намерна разработать «умный смартфон»
Китайская корпорация HONOR намерена инвестировать $10 млрд в исследование ИИ в течение следующих пяти лет. В планы компании входит и интеграция ИИ в свои смартфоны.
HONOR стремится создать первый «умный смартфон». Компания призвала других производителей гаджетов сотрудничать в области исследований ИИ.
Генеральный директор HONOR Джеймс Ли заявил о своём намерении использовать возможности технологии искусственного интеллекта для решения множества проблем. Эту инициативу поддержали руководители Google Cloud, Qualcomm, Vodafone и других компаний.
Кроме того, HONOR пообещала внедрить инструменты ИИ в свои существующие смартфоны. В ближайшие недели пользователи устройств бренда могут рассчитывать на доступ к сервису AI Upscale, предназначенному для улучшения качества фотографий.
«Я призываю всех нас объединиться для решения множества проблем и использования возможностей ИИ», — заявил Джеймс Ли.