HONOR впервые показала складной флагман Magic V3 во всей красе

Эта модель станет преемником Magic V2, который был признан самым тонким смартфонов с гибким дисплеем 2023 года.

Вместе с тем компания также впервые показала дизайн Magic V3. На изображении видно, что задняя панель устройства выполнена с кожаным покрытием, что придает ему премиальный вид и улучшает хват.

Камерный модуль крупный и круглой формы, окружён восьмиугольной металлической рамкой золотого цвета. В модуле находятся три камеры, включая перископический телеобъектив, и вертикально расположенную светодиодную вспышку.

По данным инсайдеров, Magic V3 получит основную камеру на 50 Мп, а перископический телеобъектив поддерживает 3.5-кратный оптический зум.

Внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт и спутниковая связь. Остальные характеристики V3 пока остаются неизвестными.