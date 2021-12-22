Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

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Honor впервые показала свой дебютный складной смартфонОсталось дождаться непосредственно анонса
За последние месяцы Honor показала, что может справиться и в качестве самостоятельного производителя. Ещё одним шагом в этом направлении должен стать анонс собственного складного смартфона компании.
И, судя по всему, случится это уже совсем скоро. Сама Honor активно подогревает интерес публики к устройству, тизеря его различными способами.
На этот раз IT-компания впервые показала, как будет выглядеть устройство. Она опубликовала изображение, на котором можно разглядеть очертания смартфона и явно увидеть его название — Honor Magic V.
Судя по снимку, устройство будет выполнено в форм-факторе, напоминающем Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Z Fold 3. Т.е. да, это вряд ли будет раскладушка, похожая на Galaxy Z Flip 3.
Напомним, что судя по последним данным, Honor Magic V получит 8-дюймовый внешний дисплей и 6,5-дюймовый внутренний. При этом в основу смартфона, вроде как, ляжет новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.
Источник: Gizmochina