Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

И, судя по всему, случится это уже совсем скоро. Сама Honor активно подогревает интерес публики к устройству, тизеря его различными способами.

На этот раз IT-компания впервые показала, как будет выглядеть устройство. Она опубликовала изображение, на котором можно разглядеть очертания смартфона и явно увидеть его название — Honor Magic V.