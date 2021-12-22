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Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

Осталось дождаться непосредственно анонса
За последние месяцы Honor показала, что может справиться и в качестве самостоятельного производителя. Ещё одним шагом в этом направлении должен стать анонс собственного складного смартфона компании.
Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

И, судя по всему, случится это уже совсем скоро. Сама Honor активно подогревает интерес публики к устройству, тизеря его различными способами.

На этот раз IT-компания впервые показала, как будет выглядеть устройство. Она опубликовала изображение, на котором можно разглядеть очертания смартфона и явно увидеть его название — Honor Magic V.

Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

Судя по снимку, устройство будет выполнено в форм-факторе, напоминающем Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Z Fold 3. Т.е. да, это вряд ли будет раскладушка, похожая на Galaxy Z Flip 3.

Напомним, что судя по последним данным, Honor Magic V получит 8-дюймовый внешний дисплей и 6,5-дюймовый внутренний. При этом в основу смартфона, вроде как, ляжет новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Источник: Gizmochina
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