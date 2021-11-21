Honor впервые представит гибкие смартфоны уже в январе 2022 года

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Honor впервые представит гибкие смартфоны уже в январе 2022 годаС Google-сервисами на борту!
Уже завтра Honor представит новый флагман — Honor 60. Но когда же компания выпустит свой первый гибкий смартфон? Оказалось, что уже совсем скоро.
По крайней мере, интернет-инсайдеры заявляют, что следующая после завтрашнего анонса презентация как раз будет касаться первого складного телефона Honor. Случится это уже в январе 2022 года.
Более того, компания представит сразу два аппарата, в форм-факторе Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. К сожалению, по своей сути это будут клоны других смартфонов, которые Huawei представит немногим раньше Honor.
Правда, в отличие от устройств своего бывшего материнского бренда, Honor сможет оснастить свои складные смартфоны полноценными Google-сервисами. А это, в теории, обеспечит им большую массовость на мировом рынке.
Источник: Equal Leaks