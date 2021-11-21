Honor впервые представит гибкие смартфоны уже в январе 2022 года

По крайней мере, интернет-инсайдеры заявляют, что следующая после завтрашнего анонса презентация как раз будет касаться первого складного телефона Honor. Случится это уже в январе 2022 года.

Более того, компания представит сразу два аппарата, в форм-факторе Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. К сожалению, по своей сути это будут клоны других смартфонов, которые Huawei представит немногим раньше Honor.