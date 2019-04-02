Honor впервые стал лидером на российском рынке смартфонов

Объединенные компании «Связной | Евросеть» и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили статистику за первый квартал 209 года на российском рынке смартфонов.

Лидером в штучных продажах впервые стал бренд Honor, дочерний Huawei. На него пришлось более четверти проданных смартфонов. Спрос на смартфоны этого бренда вырос год к году в 2,5 раза.

По данным «Связной | Евросеть», с января по март 2019 года россияне приобрели 6,7 млн смартфонов на общую сумму 107 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рынок вырос в штуках на 8%, в денежном выражении – на 13%. Увеличилась и средняя стоимость смартфонов: по итогам 1 квартала 2019 года она составила 15,9 тысяч рублей, в то время как год назад – 15,2 тысяч рублей. Лидером в штучном выражении стал Honor, следом расположились Samsung и Apple. В денежном выражении лидером остался Apple.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», о итогам периода январь-март рынок вырос на 8% в штуках и 18% в деньгах до 6,8 млн штук и 112,8 млрд рублей. Средняя цена, таким образом, выросла год к году на 9% и достигла 16 500 рублей.