Honor всё же представит флагманский смартфон на Snapdragon 888 и с Google Сервисами

Речь идёт о некоем устройстве, которое войдёт в линейку Honor Magic, пишет PhoneArena. В основу девайса ляжет чип Snapdragon 888, при этом он также не будет обделён и Google Сервисами. Сообщается, что новинка будет пытаться конкурировать с топовыми решениями Apple и, внезапно, Huawei.

Инсайдеры также отмечают, что в планы Honor входит выпуск двух флагманов в год. При этом уже в 2021 году компания может представить и свой первый гибкий смартфон, который также попадёт в линейку Magic. Поставлять дисплеи для этого устройства будет южнокорейская Samsung.