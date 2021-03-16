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Honor всё же представит флагманский смартфон на Snapdragon 888 и с Google Сервисами
Также в 2021 году от компании ждут и первого гибкого телефона
Некоторое время назад появились слухи, что Honor не смогла договориться с Google об использовании сервисов поискового гиганта. Но свежие данные говорят о том, что проблема всё же была решена и экс-дочка Huawei уже в июле представит свой новый флагманский смартфон.
Речь идёт о некоем устройстве, которое войдёт в линейку Honor Magic, пишет PhoneArena. В основу девайса ляжет чип Snapdragon 888, при этом он также не будет обделён и Google Сервисами. Сообщается, что новинка будет пытаться конкурировать с топовыми решениями Apple и, внезапно, Huawei.
Инсайдеры также отмечают, что в планы Honor входит выпуск двух флагманов в год. При этом уже в 2021 году компания может представить и свой первый гибкий смартфон, который также попадёт в линейку Magic. Поставлять дисплеи для этого устройства будет южнокорейская Samsung.