Honor улучшил камеру и работу процессора в модернизированном смартфоне-флагмане Magic 2 3D

Honor Magic 2 3D - максимально укомплектованный вариант флагмана с 8 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Прочие характеристики модель унаследовала от базового варианта: мощный процессор Kirin 980, за отображение информации отвечает 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками и без вырезов разрешением Full HD+(2340 х 1080 пикселей).

Тыльная тройная камера сохранила разрешение 16+24+16 Мп. Основной особенностью смартфона стал получил фирменный голосовой помощник Yoyo и базируется на процессоре Kirin 980 с продвинутыми возможностями для искусственного интеллекта. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч и поддерживается быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C.