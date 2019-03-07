Honor улучшил камеру и работу процессора в модернизированном смартфоне-флагмане Magic 2 3D

Доработки камеры представляют собой не улучшение качества фото или угла обзора, а нацелены на более быструю разблокировку смартфона. В отличие от стандартного Honor Magic 2 (обзор), у которого за сканирование лица отвечают три фронтальных камеры (16 + 2 + 2 Мп), в Magic 3D один модуль заменили на 3D-камеру, которая лучше справляется с сканированием лиц в тёмное время суток и определяет точное расстояние до предметов.
Honor Magic 2 3D - максимально укомплектованный вариант флагмана с 8 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Прочие характеристики модель унаследовала от базового варианта: мощный процессор Kirin 980, за отображение информации отвечает 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками и без вырезов разрешением Full HD+(2340 х 1080 пикселей).
Тыльная тройная камера сохранила разрешение 16+24+16 Мп. Основной особенностью смартфона стал получил фирменный голосовой помощник Yoyo и базируется на процессоре Kirin 980 с продвинутыми возможностями для искусственного интеллекта. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч и поддерживается быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с новой оболочкой Magic UI 2.0. Размеры составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, а вес — 206 граммов.
Цена новой версии Magic 2 составляет $865, продажи запланированы только на территории Китая.