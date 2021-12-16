Honor выпустил серию парфюмов с ароматами в честь новых смартфонов

Акция носит название «Honor 50 — мои новогодние воспоминания». Для участия необходимо подписаться на официальную страницу компании в социальных сетях VK, Instagram или TikTok. Жюри выберет победителя, который получит смартфон Honor 50, диффузор с описанием своего аромата-воспоминания и диффузор из коллекции, таким же образом будет выбран обладатель второго призового места. Занять 3 место смогут 40 участников розыгрыша, они будут определены случайным образом и в подарок получат диффузоры из коллекции Honor. Результаты будут объявлены до 27 декабря.

Каждый из ароматов по-своему уникален и соответствует цветам смартфонов Honor 50: «перламутровый лого» — манго, мята, лист герани, древесные ноты; «изумрудно-зеленый» — алое, зелень, мята, древесные ноты; «мерцающий кристалл» — апельсин, нероли, амбра, альдегид, древесные ноты; «полночный черный» — пачули, удовое дерево, амброво-древесные ноты.

С подробными правилами и условиями можно ознакомиться на официальной странице конкурса.