Honor выпустил сверхкомпактный складной смартфон Vs2

Honor выпустил сверхкомпактный складной смартфон Vs2По достаточно приемлемой цене для сегмента
Honor представила свой новый складной смартфон — Magic Vs2.
Это продолжение линейки, начатой моделями Magic V2 и V Purse. Основное внимание привлекает уникальный дизайн новинки: это один из самых лёгких и тонких складных смартфонов на рынке.
Весит он всего 229 граммов, что на 2 грамма меньше, чем его предшественник Magic V2.
Смартфон оснащён двумя экранами: внешний имеет диагональ 6,43” с разрешением 2376 x 1060 пикселей, а внутренний — 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей.
Оба дисплея поддерживают технологию 3840 Гц PWM для уменьшения мерцания на низкой яркости.
Внутри устройства работает процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ оперативной памяти. Основная камера состоит из трёх модулей: 50, 20 и 12 Мп.
Девайс также оборудован аккумулятором на 5000 мАч, что позволяет ему работать на 2 часа дольше, чем iPhone 15 Pro.
Стоимость базовой версии с 12/256 ГБ составляет 6999 юаней, а версии с 16/512 ГБ — 7699 юаней. Официальные продажи начнутся 17 октября.