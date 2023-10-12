Honor выпустил сверхкомпактный складной смартфон Vs2

Это продолжение линейки, начатой моделями Magic V2 и V Purse. Основное внимание привлекает уникальный дизайн новинки: это один из самых лёгких и тонких складных смартфонов на рынке.

Весит он всего 229 граммов, что на 2 грамма меньше, чем его предшественник Magic V2.

Смартфон оснащён двумя экранами: внешний имеет диагональ 6,43” с разрешением 2376 x 1060 пикселей, а внутренний — 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей.

Оба дисплея поддерживают технологию 3840 Гц PWM для уменьшения мерцания на низкой яркости.