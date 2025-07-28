HONOR выпустит Magic 8 Ultra с двумя 200-Мп камерами — такого еще не делал никто

Это амбициозное решение укрепит позиции бренда на фоне конкурентов, таких как Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 16 Ultra и Vivo X300 Ultra.

Ожидается, что HONOR применит 200-Мп сенсоры в основной и перископической камерах. Подобная конфигурация может обеспечить впечатляющую детализацию как при обычной съёмке, так и при зумировании, особенно с учётом фирменных алгоритмов Super Zoom.

Уже сейчас устройства бренда предлагают цифровой зум до 100× с высокой чёткостью, а новое решение может значительно повысить планку.

Главный инженер по камерам HONOR — Ло Вэй — недавно развеял слухи о 1-дюймовом сенсоре и двойных линзах на один модуль, подчеркнув, что компания избегает «инженерного переусердствования» и делает ставку на практичные инновации.

В HONOR заявляют, что делают упор на технологии, в которых ИИ либо не может заменить оптику, либо значительно усиливает её потенциал. По словам Ло, конкуренты не смогут догнать его компанию в ближайшие три года.