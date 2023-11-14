Honor выпустит очень лёгкий смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Дизайн камеры выглядит необычно с его сплюснутым круглым элементом, но основная камера на 108 Мп с апертурой f/1.75 и 2-мегапиксельный датчик глубины не оставляют сомнений в качестве снимков.

Смартфон имеет толщину всего 6,78 мм и весит 166 грамм, что делает его одним из самых легких смартфонов, выпущенных в 2023 году.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а поддерживаемая мощность зарядки — 33 Вт.

Цены начинаются от $220 за версию на 256 ГБ и $245 за модель на 512 ГБ.