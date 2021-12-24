Honor выпустит первый в мире складной смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1

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Honor выпустит первый в мире складной смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1И обгонит по «мощности» аналог от Huawei
Уже совсем скоро Honor представит свой первый складной смартфон. А это значит, что внутри компании активно проводятся различные встречи с обсуждением аппарата.
И именно фотография одной из этих встреч «утекла» накануне в сеть. Благодаря этому снимку стало ясно, что в основу грядущего Honor Magic V ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1. А это значит, что экс-дочка Huawei выпустит первый в мире смартфон на базе новейшего процессора от Qualcomm.
К слову о Huawei. В грядущем Huawei P50 Pocket, который также будет складным, ожидается лишь Snapdragon 888, что делает новинку от Honor более производительным решением.
Напомним, что Honor Magic V также приписывают 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний. Их производством будут заниматься BOE и Visionox. Анонс же устройства ожидается в январе 2022 года.
Источник: Weibo