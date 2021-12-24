Honor выпустит первый в мире складной смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1

К слову о Huawei. В грядущем Huawei P50 Pocket, который также будет складным, ожидается лишь Snapdragon 888, что делает новинку от Honor более производительным решением.

Напомним, что Honor Magic V также приписывают 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний. Их производством будут заниматься BOE и Visionox. Анонс же устройства ожидается в январе 2022 года.