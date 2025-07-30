HONOR выпустит Power 2 с батареей на 10 000 мАч — рекорд среди массовых смартфонов

Если информация подтвердится, устройство станет самым «долгоиграющим» массовым смартфоном в истории. Новинка, предположительно под названием HONOR Power 2, пока проходит тестирование.

Возможно, итоговая ёмкость батареи будет немного снижена, но даже так — это будет рекорд среди серийных моделей.

Отметим, что серия Power изначально ориентирована на автономность, а не флагманские характеристики. Так, первый HONOR Power оснащён 8000 мАч аккумулятором, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 3, 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища.

Основная камера — 50 Мп с OIS, также есть широкоугольный модуль на 5 Мп и фронталка на 16 Мп. О сроках анонса HONOR Power 2 пока ничего не известно.