Honor выпустит самый дешёвый складной смартфон в Китае

Однако, по слухам, до конца года компания может представить ещё две модели: Honor Magic V Slim и Honor Magic V2 Lite.

Что касается Honor Magic V2 Lite, то до анонса Honor Magic V2 ходили слухи о том, что устройство будет доступно в двух вариантах чипсета.

Но по итогу была представлена только версия на Snapdragon 8 Gen 2. Тем не менее, китайский инсайдер подтвердил существование модели Magic V2 Lite на базе Snapdragon 8+ Gen 1.

Другие характеристики устройства пока неизвестны. Однако слово Lite в названии указывает на то, что это устройство будет позиционироваться как бюджетный вариант Magic V2.

Инсайдер также утверждает, что новый смартфон будет стоить достаточно дёшево. В качестве ориентира: стоимость Magic V2 начинается от $1235. Предполагается, что цена Magic V2 Lite может составлять около $687, что делает его самым доступным складным смартфоном на китайском рынке.