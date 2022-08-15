Honor выпустит складной смартфон с рекордной батареей

Так, например, свеженькие Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 получили аккумуляторы на 3700 и 4400 мАч соответственно. А уже совсем скоро компания Honor планирует предложить ещё более интересный вариант.

Всё дело в том, что грядущий складной флагман бренда — Honor Magic V2 — получит батарею ёмкостью 4900 мАч, что практически соответствует современным традиционным смартфонам. Добиться этого удастся за счёт использования сразу двух ячеек батареи — на 2870 и 2030 мАч.