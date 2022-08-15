Honor выпустит складной смартфон с рекордной батареей

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Honor выпустит складной смартфон с рекордной батареейКоторая сможет посоревноваться по объёму с обыкновенными телефонами
В силу конструктивных особенностей, складные смартфоны не могут похвастаться объёмной батареей. Но из года в год ситуация заметно улучшается.
Так, например, свеженькие Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 получили аккумуляторы на 3700 и 4400 мАч соответственно. А уже совсем скоро компания Honor планирует предложить ещё более интересный вариант.
Всё дело в том, что грядущий складной флагман бренда — Honor Magic V2 — получит батарею ёмкостью 4900 мАч, что практически соответствует современным традиционным смартфонам. Добиться этого удастся за счёт использования сразу двух ячеек батареи — на 2870 и 2030 мАч.
Анонс устройства ожидается ближе к концу 2022 года, в декабре. Известно также, что аппарат будет первым, который получит фирменную прошивку Magic UI 7.0.