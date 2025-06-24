HONOR выпустит смартфон с рекордным для бренда аккумулятором на 8200 мАч

Батарея уже прошла сертификацию китайского регулятора 3C. Её номинальная ёмкость составит 8100 мАч, напряжение — 3,77 В, а максимальное — 4,53 В.

Предположительно, новинка будет относиться к среднему сегменту, хотя точное название модели пока неизвестно. Источник уточняет, что это будет не складной смартфон, а стандартное моноблочное устройство.

Возможно, он станет продолжением недавнего HONOR Power, представленного в апреле с батареей на 8000 мАч. При этом, для сравнения, эта модель оснащалась 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц.