Honor X50 Pro будет необычным: мощный процессор и 5800 мАч

На привлекающем внимание плакате также представлены два варианта расцветки — зеленоватый и черный, а на задней панели красуется отчетливый круглый модуль камеры, в котором разместился как минимум дуэт камер со светодиодной вспышкой.

Хотя подробности о Honor X50 Pro ограничены, утечки говорят о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью до 35 Вт, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ. Любители беспроводных технологий порадуются поддержке NFC.

Являясь достойным преемником линейки Honor X50, версия Pro, как ожидается, пойдет по пути «те же щи, но погуще».