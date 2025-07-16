HONOR X70 5G представлен официально: аккумулятор 8300 мАч, IP69K и экран 6000 нит

Опубликовано 16 июля 2025, 07:151 мин.
HONOR X70 5G представлен официально: аккумулятор 8300 мАч, IP69K и экран 6000 нитБазовая цена — €167
HONOR представила новый смартфон среднего класса X70 5G, главными фишками которого стали огромный аккумулятор на 8300 мАч, прочный корпус с защитой IP69K и яркий AMOLED-дисплей с пиком 6000 нит.
Новинка оснащена чипом Snapdragon 6 Gen 4 с восемью ядрами и демонстрирует до 27 часов проигрывания видео или 15,6 часа навигации на одном заряде. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, а беспроводная доступна только для топовой версии с 512 ГБ памяти.
Дисплей — 6,79 дюйма AMOLED, разрешение 2640 × 1200 пикселей, частота 120 Гц. Экран распознаёт касания даже мокрыми пальцами. В смартфон установлены основная камера 50 Мп с OIS и фронталка на 8 Мп.
Цены в Китае начинаются от €167 за базовую версию и доходят до €239 за топовую.