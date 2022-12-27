Honor X9a 5G окажется не просто переименованным X40. Будут отличия

Оказалось же, что на деле всё куда интереснее. Смартфон всё же появился в списке грядущих новинок на сайте Honor для рынка Ближнего Востока. Запланированная дата запуска девайса — 4 января 2023 года.

Выяснилось, что Honor X9a 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Фронтальная камера новинки — 16-мегапиксельная, а основная может похвастаться модулем на 64 Мп. Помогать ему будут сверхширокоугольный объектив и объектив с поддержкой измерения глубины.