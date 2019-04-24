Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.

Такое иногда случается — тестовые образцы и прототипы выдаются сотрудникам компании для использования и они теряются. Самым известным таким случаем стал забытый в баре прототип iPhone 4 в 2010 году.

На этот раз, был потерян прототип смартфона из серии Honor 20 в Германи. Сотрудник маркетингового отдела Мориц Шейдл (Moritz Scheidl) отправился навестить семью в Дюссельдорф на пасхальные праздники. Смартфон был упакован внутри рюкзака, но когда он вернулся домой, то обнаружил, что смартфон исчез.

Пока неясно, был ли смартфон украден или просто каким-то образом выпал. В любом случае, компания пообещала вознаграждение в размере 5 тысяч долларов любому, кто вернёт смартфон. Отмечается, что он находится в сером защитном чехле, который скрывает камеры и дизайн задней панели.