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Honor заявила о планах продать 100 млн смартфонов в 2021 году, будучи независимой компанией
Той же Xiaomi подобное удавалось лишь дважды, да и то несколько лет назад
Некоторое время назад Honor прекратила существование в качестве суббренда Huawei. А уже сейчас компания объявила о планах на 2021 год: компания намерена продать 100 млн смартфонов за год, будучи уже независимой компанией.
Одной из причин, почему китайский бренд поставил перед собой столь смелые цели, может стать её свобода, сообщает Gizmochina. Если раньше Honor, из-за санкций, не могла себе позволить сотрудничество с Qualcomm, MediaTek и Google, то теперь перед ней открыты все двери.
Генеральный директор Honor Чжао Минг и вовсе заявляет, что в ближайшем будущем его компания станет ведущим брендом смартфонов в Китае. Для сравнения, Xiaomi смогла преодолеть планку в 100 млн смартфонов лишь дважды: в 2015 и 2018 годах.