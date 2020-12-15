Honor заявила о планах продать 100 млн смартфонов в 2021 году, будучи независимой компанией

Одной из причин, почему китайский бренд поставил перед собой столь смелые цели, может стать её свобода, сообщает Gizmochina. Если раньше Honor, из-за санкций, не могла себе позволить сотрудничество с Qualcomm, MediaTek и Google, то теперь перед ней открыты все двери.

Генеральный директор Honor Чжао Минг и вовсе заявляет, что в ближайшем будущем его компания станет ведущим брендом смартфонов в Китае. Для сравнения, Xiaomi смогла преодолеть планку в 100 млн смартфонов лишь дважды: в 2015 и 2018 годах.