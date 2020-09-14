HP разрабатывает собственный гибкий смартфон, отличающийся от конкурентов

Отличительной особенностью запатентованного HP смартфона должен стать способ его складывания: устройство можно “схлопывать” пополам со сдвигом в одну из сторон. Таким образом, пользователь может получить доступ к части экрана даже тогда, когда девайс, казалось бы, уже закрыт: