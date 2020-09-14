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Вчера 17:50
HP разрабатывает собственный гибкий смартфон, отличающийся от конкурентов
Рынок сгибающихся смартфонов расширяется
В сети появилась информация о том, что HP разрабатывает собственный гибкий смартфон, отличающийся от конкурентов. Учитывая, что рынок подобных устройств крайне скуден, у американской компании и вправду может получиться что-то интересное.
Отличительной особенностью запатентованного HP смартфона должен стать способ его складывания: устройство можно “схлопывать” пополам со сдвигом в одну из сторон. Таким образом, пользователь может получить доступ к части экрана даже тогда, когда девайс, казалось бы, уже закрыт:
В данном случае источником утечки стала база данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, на публикацию которой, в свою очередь, обратило внимание издание LetsGoDigital.
Напомним, что на сегодняшний день в нише гибких смартфонов представлено не так уж много гаджетов: Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip, а также Motorola RAZR 2019 и RAZR 2020.