HTC начала год худшими показателями в истории

Компания HTC отчиталась об очередном неудачном для неё месяце. В январе 2019 года финансовые показатели HTC оказались худшими в истории компании.

Доход составил 32,7 млн долларов, что на 70,46% меньше результатов января 2018 года. Относительно 44 млн долларов в декабре 2018 года доход упал на 25,63%.

Что касается оставшегося года, HTC подтвердила, что собирается сосредоточиться на восстановлении доли рынка и возвращении прибыли. Для этого она сконцентрирует свои усилия на флагманах и смартфонах среднего уровня, двух категориях, обычно приносивших ей наибольшую прибыль.

Пик славы HTC пришёлся на 2011 год, когда ей принадлежало 8,8% на международном рынке смартфонов. С тех пор дела компании шли всё хуже. Уже семь лет подряд у неё снижаются продажи и 2019 год рискует стать восьмым, если HTC не выпустить что-то действительно впечатляющее.