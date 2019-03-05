HTC планирует продать своё имя индийским производителям смартфонов

Компания HTC решила вернуться на индийский рынок, но сделает это не самостоятельно. Об этом сообщило издание The Economics Times со ссылкой на троих топ-менеджеров в индустрии.

Компания сейчас ведёт переговоры с такими индийскими производителями, как Micromax, Lava и Karbonn. Она планирует продать кому-то из них лицензию на свой бренд и таким образом вернуться на рынок Индии. Переговоры уже находятся на завершающей стадии.

На данный момент дела на индийском рынке у HTC идут плохо. Компания пока лишь продаёт старые модели, которые она запустила в Индии в прошлом году через онлайн-магазины Amazon и Flipkart.

HTC хочет продать индийским производителем право продавать на местном рынке смартфоны, планшеты и аксессуары под своим брендом. Такое объединение может помочь индийским брендам восстановить позиции на родном рынке, в данный момент захваченном китайскими смартфонами.

Пик славы HTC пришёлся на 2011 год, когда ей принадлежало 8,8% на международном рынке смартфонов. С тех пор дела компании шли всё хуже. Уже семь лет подряд у неё снижаются продажи и 2019 год рискует стать восьмым, если HTC не выпустить что-то действительно впечатляющее.