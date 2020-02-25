HTC попытается вернуться "в игру" с новым 5G-смартфоном

По крайней мере о намерении выпустить подобное устройство заявил генеральный директор компании Ив Мэтр. Так, он заявил, что уже в этом году некогда легендарный производитель Android-смартфонов намерен выпустить свой первый 5G-смартфон, правда, при этом он не уточнил, будет ли это устройство флагманским или же стоит ожидать анонса среднебюджетного устройства. Также глава компании не назвал и предполагаемой даты анонса, обозначив лишь тот факт, что случиться это должно в 2020 году.

Напомним, что в свое время HTC была одним из главных производителей Android-смартфонов. С компанией даже сотрудничала Google при выпуске своих первых фирменных смартфонов Google Pixel — именно тайваньская компания внедрила в устройства “чувствительные” к силе нажатия грани.