HTC представила дешёвый смартфон с ёмким аккумулятором и разблокировкой по лицу

HTC представила дешёвый смартфон с ёмким аккумулятором и разблокировкой по лицуВ своей нише — вполне неплохой вариант
HTC анонсировала новый смартфон — Wildfire E2 Play. Девайс получил 6,82-дюймовый IPS--дисплей с вырезом в форме капли и HD+ разрешением.
Фото: Gizmochina
Экран устройства не может похвастаться особо высокой частотой обновления — здесь вполне стандартные 60 Гц.
В основе аппарата лежит процессор Unisoc T606, а также 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти Wildfire E2 Play составляет 128 ГБ. Для дополнительного расширения предусмотрен слот для microSD-карты.
Из коробки смартфон работает под управлением Android 12. В качестве мер безопасности предлагаются сканер отпечатка пальцев на задней панели и разблокировка по лицу, названная производителем AI Face Unlock.
На передней панели устройства расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней — 48-мегапиксельная основная, 5-мегапиксельная ультраширокоугольная, 2-мегапиксельная камера для определения глубины и 2-мегапиксельный макро-сенсор.
Аккумулятор HTC Wildfire E2 Play имеет ёмкость 4600 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.
Информация о стоимости и дате начала продаж Wildfire E2 Play пока не раскрывается. Но известно, что новинка метит в бюджетный ценовой сегмент и будет доступен в чёрном и синем цветовых вариантах.