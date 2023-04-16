HTC представила дешёвый смартфон с ёмким аккумулятором и разблокировкой по лицу

Экран устройства не может похвастаться особо высокой частотой обновления — здесь вполне стандартные 60 Гц.

В основе аппарата лежит процессор Unisoc T606, а также 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти Wildfire E2 Play составляет 128 ГБ. Для дополнительного расширения предусмотрен слот для microSD-карты.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 12. В качестве мер безопасности предлагаются сканер отпечатка пальцев на задней панели и разблокировка по лицу, названная производителем AI Face Unlock.