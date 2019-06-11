HTC представила новый смартфон

Компания HTC представила сегодня новый смартфон — U19e. Модель можно отнести к среднему уровню.

Интересно, что за всё начало 2019 года HTC анонсировала, да и то без особых подробностей, только один смартфон — удешевлённую версию блокчейн-смартфона Exodus 1s. Его выход в продажу ожидается только в конце третьего квартала. Так что полноценная презентация даже середнячка — значимое событие для компании сейчас.

HTC U19e оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (1080 x 2160 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп, двойной фронтальной камерой 24+2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3930 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Поддерживается две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C 3.1.

Смартфон HTC U19e станет доступен в Тайване с завтрашнего дня, 12 июня 2019 года по цене 474 долларов.