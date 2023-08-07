HTC представила новый смартфон Wildfire E Star эксклюзивно для Африки

Смартфон обладает дизайном с каплевидным вырезом на экране и толстыми рамками со всех сторон. На задней панели новинки расположена камера с LED-вспышкой и логотип HTC.

HTC Wildfire E Star оснащён 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1600 пикселей. Работает устройство на базе процессора Unisoc SC9832E. Для безопасности предусмотрены функции распознавания лица и боковой датчик отпечатков пальцев.

Смартфон имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутреннего хранилища. Для расширения памяти предусмотрен слот для microSD-карты.

Устройство работает на Android 12 Go Edition и оснащено аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 5 Вт.

На задней панели расположена 8-мегапиксельная основная камера, а на передней — 5-мегапиксельный селфи-модуль.

На данный момент известно, что HTC Wildfire E Star будет выпущен эксклюзивно для рынка Африки. Информация о цене устройства пока не раскрывается.